Hoe het fusiespook weer verdween uit het Osse voetballand

Steeds stapje hoger op trampoline voor Anke Broers

15 juli Met twee medailles om haar nek keerde Anke Broers onlangs terug van het NK trampolinespringen in Ahoy in Rotterdam. Bij het synchroonspringen veroverde ze samen met Susanne van Maasakker het goud. Op het individuele onderdeel pakte het 15-jarige talent uit Berghem de zilveren plak. ,,Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, maar eigenlijk ging het best goed", zegt ze koeltjes.