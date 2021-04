Hoe het schrijven van brieven resulteerde in een diamanten huwelijksjubileum

Udy (82), geboren in Tjibatoe, en de uit Pekalongan afkomstige Deanna (80) hebben elkaar leren kijken op een verjaardagfeestje bij Deanna. Dat werd gevierd bij haar moeder in de Van Ghentstraat in Oss. Omdat ze nog een paar jongens tekort kwamen, kreeg Udy een uitnodiging om naar het feestje te komen. Het bleek het begin van een prachtig liefdesverhaal, dat inmiddels al zestig gelukkige hoofdstukken kent.

Brieven schrijven

Voor Udy was het liefde eerste gezicht. Een oudtante die op het partijtje was, zei dat de marineman verliefd was en dat er een huwelijk van zou komen. Deanna geloofde dat in eerste instantie niet. Na het feestje moest Udy namelijk voor achttien maanden naar Nieuw Guinea om daar te werken voor de marine. Op de helft van het werktripje, hij was al negen maanden weg, ontfutselde de smoorverliefde Udy via zijn moeder het adres van Deanna. Hij wilde een brief sturen. Meerdere brieven sturen. ,,Zo is de romance begonnen”, zegt de familie.