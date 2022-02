Hoe sober ook, bedden in belastingkantoor liggen elke avond vol: ‘Iedereen kan in deze situatie belanden’

Geen nieuwe noodopvang asielzoe­kers in belasting­kan­toor Oss

OSS - Het voormalige belastingkantoor in Oss is niet geschikt om per direct asielzoekers in te huisvesten. De voorzieningen die er in het verleden zijn aangebracht zijn deels ontmanteld en het pand kent achterstallig onderhoud. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft daarom geen belangstelling voor deze plek.

