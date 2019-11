Hoe voorkomen we een derde botsing op het Osse spoor? Spoedoverleg over goederentrein in havengebied

,,We bekijken wat er precies misgegaan is en of daar misschien aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn’’, licht René Vegter van ProRail toe. Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport praat mee. Dit agentschap ziet namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toe op de veiligheid van het spoor en is een onderzoek gestart in Oss.