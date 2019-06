Hoessenbosch 75 jaar: ‘In theater is toneelspelen leuk, maar als hier de zon schijnt op het toneel, dat is ultiem’

Het was vlak na de oorlog, en de stemming in Berghem was goed. Feestvieren wilden ze, maar waar? Het werd een openluchttheater, aan de rand van Herperduin, in het bos. Precies de plek waar dit jaar, 74 jaar later, niet minder dan drie eigen voorstellingen worden opgevoerd. Want dat openluchttheater kreeg al snel een eigen toneelclub: Speelgroep Hoessenbosch. Dit weekend wordt het drukke seizoen afgetrapt met een voorstelling van de eigen jeugdgroep, die Robin en de Hoodies speelt.