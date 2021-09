Hoessenbosch Festival, ondanks aanpassingen een erg geslaagd feestje in het Berghemse bos

Helmondse ‘wapenman’ van de Osse familie R. mag uit de gevangenis maar was volgens justitie 'prominente speler’

2 september DEN BOSCH - Helmonder Frank L., de man die volgens justitie de wapenexpert is van de Osse familie R., mag zijn proces in vrijheid afwachten. De rechtbank in Den Bosch besloot woensdag dat hij morgen naar huis mag. Hij krijgt wel een verbod om contact op te nemen met de veertien andere verdachten in de zaak en mag zijn woonadres in Helmond alleen verlaten als hij gaat werken.