Hof heropent onderzoek naar vermeende Osse verkrachting: slachtoffer moet getuigen in speciale studio

Gehandicap­te Berghemse wijkagent heeft geen recht op smarten­geld

4 mei DEN BOSCH/BERGHEM - Dat politieman Wim Plank uit Berghem door een beroepsziekte bijna niet meer kan lopen is onomstreden. Maar een schadevergoeding zit er niet in. Zijn zaak is verjaard. Dat oordeel velt de rechter na een procedure die de agent tegen de korpschef had aangespannen.