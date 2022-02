Hof vindt ontkenning ‘consistent en authentiek’; Ossenaar vrijgesproken van misbruik meisje (14)

Procedure nieuwe burgemees­ter Maashorst gestart, inwoners mogen meedenken

MAASHORST - De zoektocht naar de nieuwe burgemeester voor de gemeente Maashorst is officieel van start. Vanuit de gemeenteraad is een vertrouwenscommissie geformeerd, inwoners mogen meedenken over de man of vrouw die naar verwachting in september als nieuwe burgemeester benoemd gaat worden.

16 februari