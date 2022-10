Hoge energieprijzen, minder sfeerverlichting, het is van alle tijden, maar donker wordt het niet in Osse centrum

Stille GetuigenOSS - De sfeerverlichting in het centrum van Oss zal tussen eind november en begin januari minder vaak en ook korter gaan branden. De winkeliers letten vanwege de hoge energieprijzen eveneens op de kleintjes en zien af van al te uitbundig verlichte etalages. Toch zal er rond Sinterklaas en Kerstmis in de winkelstraten nog genoeg sfeer zijn van elektrische lichtjes. Zo is dat al honderd jaar.

Op 31 december 1921 kreeg Oss elektriciteit. Veel stelde dat nog niet voor want er waren op dat moment slechts 56 aansluitingen. Met enig spektakel ging de ingebruikname ook niet gepaard. Een Ossenaar betreurde dat toen hij hoorde dat de aansluiting van Ravenstein op het elektriciteitsnet op 5 september 1922 wel met feestelijkheden, enig praalvertoon en ‘eere-wijn’ gevierd was.

Ravenstein was versierd, de winkels maakte overvloedig gebruik van gekleurd licht en de harmonie gaf ’s avonds een uitvoering in de kiosk. De teleurgestelde Ossenaar stelde op 14 oktober 1922 in de krant voor, niet bij Ravenstein achter te blijven en de elektrificatie van Oss alsnog te vieren met feestweken rond Sinterklaas en Kerstmis. Hij vond dat tijdens ‘het eerste winterseizoen met elektriciteit’, het centrum en de etalages prachtig verlicht moesten zijn. Dat zou veel volk trekken en de ‘lust tot kopen’ aanzienlijk verhogen.

Lees verder onder de foto: Een mooi verlichte etalage zou ongetwijfeld nog meer volk op de been brengen

Volledig scherm De sfeervol verlichte kiosk in het stadspark tijdens de Dahliashow (1957) © Stadsarchief Oss

De krant zag er wel wat in en ondersteunde het initiatief, met bovendien de slimme aanbeveling dat een advertentie over een mooi verlichte etalage ongetwijfeld nog meer volk op de been zou brengen. Een week later kon al gemeld worden dat Adriaan Verhoeven van meubelmagazijn De Kroon in de Peperstraat doende was elektrische reclame aan te brengen en zijn etalage in het volle licht te zetten. Veel winkeliers volgden en in de week voor Sinterklaas werd het al ‘vermakelijk drukker’ in de Osse binnenstad.

Zondagsrust niet in gevaar komen

De krant spoorde de winkeliers aan ook op zondagavond de verlichting aan te laten dan was het hele centrum een volle week verlicht. Maar, voegde de redactie toe, natuurlijk is het niet de bedoeling de winkels op zondagavond te openen. De ‘zondagsrust en de zondagviering’ mochten niet in gevaar komen. Dus gewoon naar de kerk en ’s avonds wandelen door een feeëriek verlicht centrum. Oss moest een week lang een ‘verlichtings-tentoonstelling’ zijn.

Lees verder onder de foto: Een advertentiecampagne zorgde voor opleving

Volledig scherm De stad is al donker maar bij het Brabant Dagblad in de Molenstraat brandt nog licht (voor de voetbaluitslagen) © Stadsarchief Oss

Eén winkel verlicht

Het jaar daarop verslapte het initiatief. Administrateur Wolters van de krant stelde vast dat op de zondag voor Sinterklaas er slechts één winkel verlicht was. Een kleine advertentiecampagne in de weken voor de kerst, ‘de etalages van nevenstaande winkels zijn extra het bezichtigen waard’, zorgde voor een opleving.

Volledig scherm Advertentie van De Stad Oss met oproep aan de winkeliers om een mooie etalage te maken en daarover vooral ook te adverteren © John van Zuijlen

Elektriciteit op rantsoen

Tijdens de mobilisatie van 1939 en de oorlogsjaren was het weer donker in de stad. Ook in de naoorlogse jaren, toen de elektriciteit op rantsoen was, en ieder slechts 300 watt stroom mocht gebruiken in twee dagen. Volgens de elektriciteitsbeschikking van 1951 mochten winkeliers tijdens de piekuren nog steeds geen stroom gebruiken voor hun lichtreclames en etalageverlichting. Maar de tijden werden beter tot ze nu weer wat minder worden, maar in het donker komt het centrum voorlopig niet te zitten. Ga maar kijken.

Volledig scherm Feestverlichting in de Kruisstraat bij de viering van 550 jaar stad (1949) © Stadsarchief Oss