Hogere hekken rond Oss’ honkbalveld moeten deuken en blauwe plekken voorkomen

Een paar keer per seizoen is het wel raak bij De Cardinals. Een slagman- of vrouw raakt de bal helemaal verkeerd waardoor die over de hekken vliegt en op een geparkeerde auto belandt. Zelfs na een stuit heeft de bal dan nog genoeg vaart om voor een flinke deuk te zorgen. Vervelend voor de eigen bezoekers én de buren van voetbalclub DESO. Met verschillende bordjes adviseert de gemeente al een tijdje om vooral niet te dicht bij het veld te parkeren. Op drukke dagen is dat echter niet altijd mogelijk.