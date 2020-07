‘HOHO-bus’ hervat ritten door Heesch met gratis mondkapjes voor passagiers

Dit heeft Aangenaam Heesch, de stichting die de bus organiseert, aangekondigd. De ‘HOHO-bus’ stopte half maart met rijden vanwege de coronacrisis. Nu er meer informatie is over de gezondheidsrisico's, en er minder beperkende maatregelen zijn, durft de stichting de dienstregeling te hervatten.

Het busje biedt inwoners en bezoekers van Heesch zes dagen per week gratis vervoer op een vaste ronde door het dorp. Er kunnen maximaal acht passagiers tegelijk in, dit blijft zo bij de herstart. Naast een gratis mondkapje voor elke inzittende zal er ook steeds desinfecterende gel in het busje zijn.