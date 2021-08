Hoischurke start laatste jaar in Vlashoeve met ‘silent disco’ in Zeeland

Ossenaar wekt wieler­droom weer tot leven: eerder finishen dan de profs in Spaanse Vuelta

25 augustus OSS - Reken maar dat Daan Loeffen klaar is voor de Ronde van Spanje die komend jaar in Nederland start. Met zijn piepjonge reisorganisatie fietst de Ossenaar een dag voor de profrenners uit in La Vuelta. Als corona tenminste niet wéér roet in het eten gooit.