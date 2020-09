Honden poepen en spelen in 't Woud in luxe, met cameratoezicht

Het hondenuitlaatveld, ze noemen het zelf HondenOntmoetingsPlek is zó’n succes dat er extra maatregelen getroffen moesten worden. Zo hangen er camera’s, staat er een grote lichtzuil, en hangt er op de poortjes een bordje met het verzoek om eerst even te checken of honden wel zomaar bij elkaar kunnen. ,,Hier in de buurt kennen we elkaar natuurlijk allemaal, en weten we precies welke honden met elkaar spelen en welke niet samen kunnen. Maar ze komen van ver naar ons veld, helemaal uit Heesch en Geffen. En dan lopen ze gewoon het veld op met hun hond. Laatst is Amigo te grazen genomen,” vertelt Carla van der Venne, ze is één van de initiatiefnemers, en Amigo is één van haar twee beagles.