Hondenbelasting niet meer van deze tijd? Ooit was er ook belasting op biljarts en bomen

Stille GetuigenOSS - Er is in onze tijd veel dat eigenlijk niet meer ‘van deze tijd’ is. Wethouder Frank den Brok noemde onlangs de hondenbelasting als voorbeeld. Toch wordt die niet afgeschaft. Moeilijk komen we ook af van Zwarte Piet of zelfs van de Gouden en andere koetsjes van het Koninklijk Huis die als anachronismen door onze tijd blijven rijden.

Andere discussiepunten liggen voor het oprapen: het koningshuis zelf, de Olympische Spelen, traditioneel bouwen, dagelijks vlees eten en megastallen. Wel van deze tijd zijn de heftige discussies over deze al dan niet tot traditie verheven gebruiken. Toch komen we op gezette tijden wel van wat rariteiten af. Zelfs van belastingen.

Interessante trits belastingen

Er is in de achterliggende eeuwen door overheden een interessante trits belastingen geheven. Zo werden welgestelden vanaf 1806 opgezadeld met belastingen op koets- en rijpaarden, schoorstenen en dienstbodes. En niet te vergeten hun luxegoederen die van een belastingzegel werden voorzien zoals waaiers, hoeden, parasols, pruiken, handschoenen en haarpoeder. Veel zal die belasting in Oss niet hebben opgebracht, want toen er daar eind negentiende eeuw eindelijk wat welgestelde burgers waren, werden deze belastingen afgeschaft. Maar er bleef nog genoeg over om te belasten en niet alleen voor de rijken.

Advertentie voor een biljartwedstrijd in Oss in 1889. De eerste prijs was een gouden zakhorloge © John van Zuijlen



Biljartbelasting

Twee bijzondere plaatselijke belastingen waar, afgezien van de hondenbelasting, nogal tegen te hoop gelopen is, waren de biljartbelasting en de bomenbelasting. De bomenbelasting, bedoeld om het aantal knotwilgen te verminderen, was moeilijk te ontduiken maar ook moeilijk te innen zoals in 1927 bleek in de gemeenteraad van Megen. Raadslid Krijnen hekelde de gebrekkige invordering. Burgemeester Van Vlokhoven beloofde andermaal nu echt ‘tot het uiterste te gaan’.

Bomen gerooid

Als inkomstenbron stelde de bomenbelasting betrekkelijk weinig voor. Het landelijke Reek ontving in hetzelfde jaar ongeveer 54 gulden, op de gemeentebegroting een druppel op een gloeiende plaat maar voor de natuur juist weer goed want omgerekend tegen 10 cent per boom waren er toch 540 bomen blijven staan. Elders hadden eigenaren uit gierigheid hun bomen gerooid met als gevolg dat er nu weer gemopperd werd over ‘prachtige rijen Canadapopulieren’ die uit het landschap verdwenen.

Openbare verkoop in 1917 van de gehele caféinventaris van Charles van Mechelen in Berghem. Natuurlijk ook met biljart. © John van Zuijlen

Zekere inkomstenpost

Onontkoombaar was de biljartbelasting. Niet dat er in de cafés te veel biljarts stonden maar deze belasting leverde wel een zékere inkomstenpost op want geen kastelein dacht erover zijn populaire biljart weg te doen. De opbrengst varieerde per gemeente: Oss ontving ongeveer 300 gulden per jaar, Nistelrode slechts 30. In 1931 zette de Bond van Hotel- Café en Restauranthouders een offensief in tegen de gehate heffing. Alle gemeenten, op één na, wezen de bezwaarschriften af. Burgemeester Ploegmakers van Oss zei zelfs: ‘De biljartbelasting is wel de laatste belasting die ik wil verlagen’.

Heesch was de uitzondering. Burgemeester Offermans wilde de ‘herbergiers best ter wille zijn’ maar de begroting liet het niet toe. Toch verlaagde de raad de biljartbelasting van 20 naar 10 gulden. Helaas staken Gedeputeerde Staten er een stokje voor want een noodlijdende gemeente, en dat was Heesch, mocht zijn belastingen niet verlagen. Vermoedelijk zal er geen biljart voor zijn opgeruimd.