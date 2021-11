Hondenplons in Kriekeput trekt meer dan honderd viervoeters

Het zwembad was zondag 31 oktober voor het laatst open voor gasten. Het chloor is uit het water en daarom konden nu eenmalig de deuren open voor viervoeters in alle soorten en maten. Van 14.00 uur tot 17.00 uur waren ze welkom en het liep storm. De honden konden zich uitleven in het water en op het gras. Behalve dat het mooi was om te zien, hadden de baasjes er geen omkijken meer naar. De reacties waren zo enthousiast dat de organisatie zeker gaat kijken naar een vervolg volgend jaar. Voor nu is het zwembad in de bossen langs de Schaijkseweg weer dicht voor een grote winterschoonmaak, waarna kinderen en hun ouders er vanaf april weer terecht kunnen.