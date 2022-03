Honderd kunstenaars uit Bernheze tonen hun werk

Carnaval Nachtgra­vers Overlangel druppelen langzaam binnen bij matinee

OVERLANGEL - Voorzitter van carnavalsvereniging De Nachtgravers uit Neerloon, Overlangel en Keent (NOK) Erwin van Summeren keek halverwege de middag ietwat bedrukt. Hij maakte zich zorgen over de opkomst. Maar even later kwam er tóch een tevreden lach op zijn gezicht, de inwoners kwamen langzaam binnendruppelen.

27 februari