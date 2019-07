Honderdduizendste passagier voetveer Ravenstein komt gewoon uit Niftrik

,,Toen we acht jaar geleden we met dit veer begonnen, mikten we op acht- tot tienduizend passagiers per seizoen. Daar zitten we intussen ver boven", verklaart Alex Kwakernaak, directeur van Uiterwaarde in Tiel. Uiterwaarde heeft in het Rivierengebied elf recreatieve pontjes in de vaart. Het voetveer tussen Demen en Batenburg was vorig jaar met 17.500 passagiers het populairst.