Honderden belangstellenden ‘lezen’ Vlinderboek in het Osse Elzeneindpark

Een aanzwellende bloemenzee, zoals een jaar eerder bij Station-West, is het hier zeker niet; eerder een bloemenbedje: klein en lief. “Bij een supermooi monument”, willen Stan van den Hurk en Shania Teulings uit Heesch gezegd hebben. Op de brommer (‘een Orion’) zijn ze hier, na een korte zoektocht. “We stonden al bij het station, maar lazen daar op de borden dat we hierheen moesten. Gewoon de bordjes volgen. Goed geregeld, hoor”, vindt Stan, vader van een zoontje van vier. “Die is in de kinderboerderij, met oma. Je moet er toch niet aan denken dat zo’n manneke iets overkomt.”



Dat het monumentje er is voor eenieder, die een kind heeft verloren, vindt veel bijval: elke dag WereldLichtjesDag in een prachtig park. Ook bij de zussen José en Rian van Hooft, bewoners van de Ruwaard. “Ik hoop dat deze symbolische herdenkingsplek rust geeft, dat mensen hier in stilte hun eigen gedachten kunnen hebben zodat het kan bijdragen aan het verwerken van persoonlijk verdriet”, stelt José. “In de hoop dat het vandalisme niet gaat toeslaan”, vult Rian aan. “Laat het vooral een gerespecteerde plek zijn, zoals die bedoeld is.”