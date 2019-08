Honderden burgers delen zorgen over plan Heesch West, ook Nuland roert zich

De actiegroep 'Eerlijk over Heesch West' mag zich hofleverancier voelen van de inspraakgeluiden over het tussen Heesch en Vinkel geprojecteerde industrieterrein. Postend bij supermarkten wisten vrijwilligers in enkele weekenden 335 mensen te bewegen om een voorgedrukt formulier in te vullen. Daarop konden zij hun zorgen kenbaar maken over Heesch West. Gisteren, op de slotdag van de inspraaktermijn, kwamen daar op de aanvoerroute van de kindervakantieweek in Vinkel nog zeventien vellen bij.