Honderden push-ups en air squats voor Serious Request; die spierpijn, die gaat komen...

Harde hardcore muziek schalt door de sportschool tijdens het laatste uur van de 24uurs crossfit marathon. Waar de ene atleet nog even door de fysiotherapeut wordt gemasseerd, gaat de ander nog één keer voluit op de sportmat met kettlebells. ,,Het gaat eigenlijk best goed", lacht sporter Michel van Hoeij (49). Hij heeft even een momentje van rust terwijl zijn teamlid weer aan de slag gaat ,,Dat komt ook doordat deze sportschool zo hecht is en mensen elkaar aanmoedigen en steunen. En niet alleen de teamleden, ook de organisatie en de bezoekers die zijn langsgekomen. Dat geeft energie." De meeste sporters bij Feel So Good zijn serieus met hun sport bezig en sporten minstens drie tot vier keer in de week. Al is ook voor hen een etmaal lang sporten niet altijd even gemakkelijk. ,,Het bankdrukken om half vijf in de ochtend, dat was wel even pittig", zegt De Hoeij.