‘Hoog tijd voor weer een feestje’ in oude Schaijkse discotheek

Wéér brand bij basis­school in Oss: schade lijkt mee te vallen

11:01 OSS - Voor de tweede keer in een week tijd heeft zaterdagavond brand gewoed bij een basisschool aan de Vlasakkers in Oss. Ditmaal gaat het om een fiks brandje bij basisschool het Baken. Dat is de buurman van basisschool John F. Kennedy, waar het vorige week raak was.