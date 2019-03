Hoogbejaarde vrouw (91) in tranen na diefstal bankpas, gepind in onder meer Oss

Lekker roosteren op vuurplaats De Elzenhoek

20:00 OSS - Het was even afwachten hoeveel kinderen zouden worden aangemeld voor de eerste keer dat de brand werd gestoken in de nieuwe vuurplaats van De Elzenhoek in Oss. Maar toen bij de kinderboerderij en natuur- en milieu-educatiecentrum al vlot vijftig kinderen werden aangemeld, besloten de beheerders maar snel het bordje ‘vol’ op te hangen.