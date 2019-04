Hooghuis waarschuwt voor ‘shockerende’ beelden Osse leerlingen op Instagram

OSS - Verschillende leerlingen van scholengemeenschap Het Hooghuis in Oss figureren in ‘kwetsende en zelfs schockerende’ foto's en video's op Instagram. Dat schrijft schoolhoofd Erik Jan Bakker van het Mondriaan College in een brief die dinsdagmiddag aan alle ouders van leerlingen is verstuurd. De school heeft de problemen ook aangekaart bij de politie. De betreffende accounts zijn inmiddels uit de lucht.

Het gaat om Osse accounts waarbij de beheerders oproepen om grappige of schunnige beelden te delen. Bijvoorbeeld vechtpartijen of pesterijen in de aula of op het schoolplein. Sommige van de accounts hadden wel tweeduizend volgers.

,,U begrijpt dat wij dit zeer betreuren en er is inmiddels ook bij de politie melding van gemaakt", schrijft Bakker. ,,Bij hen is het bestaan van deze accounts bekend en het heeft ook hun zorg en aandacht. Naast dat leerlingen slachtoffer zijn geworden, is het ook denkbaar dat leerlingen zich heel bewust of uit naïviteit schuldig hebben gemaakt aan het doorsturen van dit soort foto's en filmpjes.”

Bewustwording ‘gezond’ internet

Het schoolhoofd doet een oproep aan alle ouders en verzorgers om het onderwerp thuis aan te snijden. In de lessen op school wordt ook aandacht aan het probleem geschonken. Zo moet de jeugd zich meer bewust worden van een ‘gezond’ gebruik van het internet. Bakker roept ouders van leerlingen die slachtoffer zijn geworden van de accounts op om contact op te nemen met de politie. Zo kan bekeken worden of er sprake is van een strafbaar feit.

Onduidelijk is waarom Bakker de brief juist dinsdag verstuurde. De directeur wil niet te veel woorden vuilmaken aan de kwestie. ,,Dan wordt het te groot.” Ook een woordvoerder van scholengemeenschap Het Hooghuis wil weinig over de zaak kwijt. Ze kan niet zeggen of er aangifte is gedaan en zo ja tegen wie. Ook kan ze niet aangeven hoeveel leerlingen in de filmpjes of foto's te zien waren en waarom juist vanuit het Mondriaan College een brief aan de ouders is verzonden.