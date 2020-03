Hooibaal belandt op vrouw bij manege in Nistelrode

‘Klein ziekenhuis’ Ceres opent z'n deuren in hart van de coro­nastorm

23 maart HEESCH - Van feestelijkheden kan nu natuurlijk geen sprake zijn. Ook al was het maandag nog zo bijzonder dat een groot gezondheidscentrum in gebruik werd genomen. Ceres zit aan de rand van Heesch, maar heeft alles in zich om het medische hart van het dorp te worden. ,,Zo trots dat we dit in ons dorp tot stand hebben kunnen brengen.”