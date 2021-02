Hoop doet leven: dit is waar Ossenaren het meest naar uitkijken

Frank:,,Waar ik het meeste van droom is van de vrijheid. Dat we gewoon weer kunnen doen wat we willen, zonder dat je hoeft te na te denken over of het kan, of het wel mag. Dat als mijn dochter naar opa en oma wil, dat je dan niet na hoeft te denken dat er maar één volwassene mee mag. We leven al zo lang in vrijheid, we zijn het niet gewend dat die beperkt is. Ik vind dat het ergste. Niet uit eten kunnen kan ik best een jaar missen, dat is veel erger voor de horeca-ondernemers dan voor mij.” Elise: ,,Ik wil gewoon weer naar school kunnen, met mijn vriendinnen leuke dingen doen.”

Wanneer: ik denk dat het nog wel tot het einde van het jaar duurt.