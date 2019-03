Hoop voor kermis in Ravenstein

Video Maashorst ligt voortaan aan voeten van uitkijkto­ren op Herperduin

8:28 HERPEN - Kansen zien, kansen pakken. Dat is het motto van de huidige coalitie in Oss. ,,En hier deed zich een unieke kans voor. Ik ben heel trots dat we die gepakt hebben.” De Osse wethouder Johan van der Schoot prijst zich gelukkig met het besluit van buurgemeente Landerd vorig jaar om af te zien van de bouw van een uitkijktoren in hun deel van natuurgebied de Maashorst. Nu prijkt het bouwwerk op Herperduin. Met dank aan de provincie.