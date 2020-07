‘Hopelijk vinden de kinderen deze speelplek zo leuk dat ze hun telefoon even vergeten’

Het Eiland, zo is een deel van de Mettegeupel in het verleden gedoopt. De buurt is omringd door waterpartijen. ‘Natuur tot aan de achterdeur’, staat te lezen op een paneel dat in 1997 is geplaatst op de hoek van de straten Harnas en Heraut. Leuk voor de planten en de dieren. En natuurlijk voor de mensen die van groen en rust houden. Maar voor de kinderen had al dat water en groen weinig vertier te bieden. Daar is vanaf nu met de waterspeeltuin verandering in gebracht.