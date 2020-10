Horecanieuws: Denise Trum wordt het nieuwe gezicht van De Winkel aan de Peperstraat

De Winkel van Roel wordt zo dus de Winkel van Denise. ,,Net zoals Roel heb ik mijn eigen passies”, laat Trum optekenen in een persbericht. ,,Die gaan gasten ook terugzien in de zaak. Momenteel zijn we druk met het samenstellen van de kaart. En ons team van medewerkers krijgt ook al vorm. Ik weet zeker: het leukste plekje van de Peperstraat blijft het leukste plekje van de Peperstraat. We gaan straks vol energie van start.”

Roel Jordaans hoopt begin november de nieuwe brasserie te kunnen openen. Vanaf medio november is De Winkel in handen van de nieuwe eigenaren. ,,De Groene Engel is altijd een van mijn doelen geweest”, aldus Roel Jordaans. ,,Deze kans kon ik dus niet laten schieten, ook al heeft het gevolgen voor mijn ‘kindje’. Gelukkig is de Winkel bij Denise en Gert in de juiste handen. Ik weet zeker dat Denise de zaak met hetzelfde enthousiasme gaat leiden als ik dat heb gedaan.”