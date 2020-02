Horecanieuws: lunchroom Marktzicht opent op oude plek 't Juffie in centrum Oss

Brandweer hoeft ‘slechts’ 15 keer in actie te komen tijdens storm Ciara in Oss: ‘Valt ons mee’

14:16 OSS - De schade van storm Ciara in de omgeving van Oss is te overzien. In totaal moest de brandweer in de gehele gemeente Oss zondag slechts 15 keer in actie te komen. Dat valt ze bij de brandweer alleszins mee.