Horecanieuws: lunchroom Marktzicht opent op oude plek van 't Juffie in centrum Oss

Gezicht achter het nieuwe Marktzicht is Marcel Verbeek. De ondernemer heeft al een eigen zaak in Dreumel, net over de Maas bij Lith. ,,We hebben een hele poos door de regio gedwaald, op zoek naar een plek voor een tweede vestiging", zegt Verbeek. ,,Toen stuitten we uiteindelijk op dit pand en konden we snel zaken doen.”