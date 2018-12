Horecazaak De Potter geeft hartje Schaijk nieuwe allure: ’Als je hier langskomt, dan wil je gewoon naar binnen‘

Theo Potjes (59) en zijn vrouw Petra staan te popelen om de deuren te openen van de nieuwe Potter: een combinatie van kroeg, zaal én restaurant.



Ze brengen nieuw leven in het markante pand ‘bij de driehoek’. In 1826 is dat als herenhuis met koetshuis door de Schaijkse burgemeester De Groot gebouwd.



,,Ik heb er veel zin in. Het is superleuk dit te mogen doen. Een avontuur op het mooiste punt van Schaijk. Straks zit je hier geweldig met mooie, oude gebouwen rondom‘’, wijst Theo Potjes naar buiten.