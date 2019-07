Horecazaak tHuis in Haren sluit, opvolgster serveert Poolse eten

Van Houwelingen en De Kleijn keren met hun kinderen terug naar Oss om daar allebei een parttime baan te zoeken. Laatstgenoemde geeft desgevraagd een toelichting op de reden die gegeven wordt in de brief. ,,We kijken positief terug op dit avontuur, maar willen meer privé-tijd overhouden. Het is een keuze om anders verder te leven. We konden best een leuke boterham verdienen, maar moesten er wel heel lange dagen voor maken met z'n tweeën, dus als je het per uur bekijkt... Zakenmensen willen bijvoorbeeld al om 6 uur ontbijten. Dan begon voor ons de dag dus al. En we waren 's avonds nog tot laat bezig. Bijkomend voordeel van deze beslissing is ook dat onze kinderen van 14 jaar nu weer dichter bij school wonen.”