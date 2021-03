Houdoe Geffenaren, welkom Herpenaren in Oss; ouderen jaartje naar stad om renovatie

Mia Asselbergs (94) is de eerste die in Oss arriveert. Ze is door haar neef terug naar de stad gebracht waar ze jaren heeft gewoond. ,,Maar intussen was ik in Herpen helemaal thuis. Ik ken hier bijna niemand meer.” Gelukkig voor haar verhuizen veel mede-bewoners van het Maasland mee. ,,We zullen het hier samen best maken. Die verbouwing is ook hoog nodig. Alles is er oud en aan vervanging toe."