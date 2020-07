Huis gekocht en plots een verzakking: wat doe je dan als koper in Heesch?

Bouwer leeft mee met bewoners verzakte huizen in Heesch: ‘Hier zit niemand op te wachten’

13:53 HEESCH - De verzakking van zeven woningen aan de Biezenloop in Heesch gaat ook Jan van Peer niet in de koude kleren zitten. De eigenaar van het gelijknamige bouwbedrijf was zo'n vijftien jaar geleden verantwoordelijk voor de bouw van de huizenrij. Over de oorzaak van de verzakking wil hij niet speculeren totdat de gemeente Bernheze haar onderzoek heeft afgerond.