Huis in Huisseling herbergt naast historie en vele bouwstijlen ook zes generaties Van Grunsven

Column Voor wie wordt het penthouse van het Walkwar­tier?

10:21 Als we in Oss zwervende junks zouden hebben, zouden ze tegen je voordeur pissen. Nu is de grootste ergernisfactor van de wonen op de begane grond van het Walkwartier, waarschijnlijk de kudde pubers van het TBL die een paar keer per dag voorbij komt gehinnikt en geloeid als ze hun pauzerondje maken door de stad.