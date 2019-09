Huis van echtpaar uit Oss onbewoonbaar na brand: 'Onze brandblusser deed het niet’

Er vielen geen gewonden, maar de kat is niet meer gezien. ,,De brandweer heeft binnen geen dode kat gevonden‘’ zegt Bert. ,,Maar Garfield is wel weg. Hij is wel vaker buiten. Alleen hebben we hem nog niet gezien. Roodbruin is ie.” Het stel woont al meer dan 25 jaar in het huis op de Teugenaarsstraat, het is het ouderlijk huis van Anja.

,,We zijn nu bezig met het zoeken naar een vakantiehuis of iets, hier in de buurt. Het gaat wel vier maanden duren‘’ zegt Bert. ,,Alle onze spullen, of wat er nog van over is, worden naar een depot gebracht. Daar kunnen we uitzoeken wat we nog willen en kunnen bewaren.” Over hoe de brand is ontstaan is officieel nog niets bekend. Kortsluiting, denkt het echtpaar zelf. ,,Er was daar niets anders dan een tv die in het stopcontact zat. Iets anders dan dat kan ik niet bedenken.”