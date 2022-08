‘Huisarts hoort midden in dorp’ en daar wordt in Lith aan gewerkt

Het dorpsblad Ut Rookelij­zer in Zeeland: het oudste en dikste dorpsblad, en nog betaald ook

ZEELAND - Het is waarschijnlijk het oudste en dikste dorpsblad van de hele regio. Maar minstens zo bijzonder is dat Ut Rookelijzer in Zeeland een betaald dorpsblad is. Maar toch al ruim 57 jaar zeer in trek.

16 augustus