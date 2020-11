Huisartsen zijn agressie beu en komen in actie: ‘Assistentes komen huilend van de telefoon’

Mogelijk alterna­tief voor peuterop­vang in Nistelrode

10 november NISTELRODE - Kinderopvang De Benjamin in Nistelrode gaat kijken of ze de peuters kan overnemen van peuterspeelzaal Piccino in hetzelfde dorp. Piccino sluit per 1 januari omdat de gemeente Bernheze maar aan één aanbieder van vroegschoolse educatie per kern een extra subsidie geeft. ,,Wij zijn wel tevreden over Piccino, maar meer geld hebben we gewoon niet”, aldus wethouder Rein van Moorselaar.