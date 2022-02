Huisartsenpost Oss dicht vanwege hoge uitval personeel door coronabesmettingen

De huisartsenposten nemen de zorgverlening van de huisartsenpraktijken over in de avonduren, nachten en weekenden. Inwoners van Oss en omgeving zullen deze week naar Uden of Den Bosch worden verwezen voor een spoedconsult. De huisbezoeken zullen nog wel gewoon overal plaatsvinden als dat medisch noodzakelijk wordt geacht.

Patiëntenzorg niet in gevaar

Harrie Geboers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Huisartsenposten Oost-Brabant, licht toe: ,,Op deze manier zorgen we er wel voor dat de patiëntenzorg niet in gevaar komt. De maatregel past in het crisisplan van de organisatie. We hopen dat de tijdelijke sluiting van de post in Oss van korte duur zal zijn. In de loop van deze week beraden we ons op het komende weekend.”