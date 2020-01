Huisartsentekort: in Oss neemt alléén D'n Iemhof nog nieuwe patiënten aan.

Tribute Muzikale kroegen­tocht vol tribute­bands: ‘Je weet wat je krijgt’

17 januari OSS - Tribute Around Town is een muzikale kroegentocht vol tribute bands. Dit weekend is het festival in het Osse centrum te vinden. ,,Het grote voordeel van een tribute band is dat je precies weet wat je krijgt. Als je naar een Beatles tribute gaat, krijg je de hele avond nummers van The Beatles. Vind je dat niks, moet je er vooral niet naartoe gaan", zegt Jerry Kepers met een lach.