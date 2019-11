Huisconcert Carter Simpson: Amerika meets Macharen

Het echtpaar Berna Endstra en Wim Wellens fungeerde als gastvrouw en -heer voor de twintig muziekliefhebbers. Beide echtelieden zijn enorme muziekfanaten die regelmatig concerten en popfestivals bezoeken en in het bezit zijn van honderden langspeelplaten en cd's. Het organiseren van een concert in de eigen huiskamer deden ze vrijdagavond niet voor het eerst, vertelt Wim: 'We hebben al twee keer eerder popartiesten op bezoek gehad. Wat daar zo leuk aan is ? Allereerst omdat het genre muziek me erg aanspreekt. Verder is het intiem en zowel de bezoekers als de artiest voelen zich op hun gemak. Er zijn in ons land best veel van zulke huisconcerten, voor de artiesten is het een beperkte bron van inkomsten. Deze optredens worden namelijk veelal ingepland tussen twee grotere concerten, Carter Sampson staat zaterdagavond in de Mezz in Breda. Vannacht slaapt ze bij ons en ook na Breda brengt ze de nacht hier door. Dat bespaart haar hotelkosten'.