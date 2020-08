Huiselijk geweld onder invloed van lachgas: geen TBS, wel vier maanden cel

Ossenaar die zei schoonva­der te willen doodschie­ten, moet 40 dagen achter slot en grendel

9:58 DEN BOSCH/OSS De 35-jarige Y. M., die met een steen in zijn handen het politiebureau in Oss binnenwandelde en vervolgens naar een pistool vroeg omdat hij zijn stiefvader dood wilde schieten, is verminderd toerekeningsvatbaar. Dat stelt de rechtbank in Den Bosch.