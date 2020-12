Huiskes brengt automerken onder één dak en sluit vestiging

In Oss is Auto Huiskes aan de Parallelweg al dealer van Kia en Mitsubishi, daar komt vanaf 1 januari het eveneens Aziatische merk Suzuki bij. ,,Zo hebben we straks drie automerken onder één dak”, aldus eigenaar Bas Huiskes. Het bedrijf centraliseert de Suzuki-activiteiten om de dienst- en serviceverlening te verbeteren. In Schaijk blijft de specialisatie in de automerken Hyundai en Fiat gehandhaafd.

Efficiënter werken

Huiskes startte in 2008 met autobedrijf Huiskes en is sindsdien flink gegroeid. In september 2019 heeft Huiskes de Suzuki dealer aan de Singel 1940-1945 in Oss overgenomen. Ook deze activiteiten gaan in het nieuwe jaar verhuizen omdat ze bij Auto Huiskes efficiënter willen werken. Huiskes: ,,Wij willen de klanten beter bedienen door een totaalpakket op één locatie aan te bieden.” Het pand aan de Singel gaat in de verhuur, aldus Huiskes.