Huizenkopers Componistenkwartier Oss vissen achter het net; laatste ‘scherf’ verkocht aan belegger

OSS - Woningen vanaf 235.000 euro. In deze tijd gaan ze als warme broodjes over de toonbank. En dus was er veel belangstelling voor de huizen in het Osse Componistenkwartier. Maar helaas voor de potentiële kopers is de koek ineens op. De laatste ‘scherf’ van het nieuwbouwproject is in zijn geheel opgekocht door een belegger die de huizen voor een stevig maandbedrag gaat verhuren.