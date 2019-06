Huizenprijzen Vinkel dalen door windmolens

Van oer-Maas tot Osse haven in pop-up expositie

6:21 MEGEN -"Het is ontzettend interessant om te zien hoe belangrijk de rol van de Maas is geweest door de eeuwen", aldus Thea Spanjers, projectcoördinator van de expositie 'Mens en Maas', die dit weekend in Acropolis in Megen te zien is. "We zijn allemaal gewend dat de rivier daar prachtig ligt te zijn in al zijn glorie, midden in de natuur, maar ik heb er nooit zo over nagedacht wat nu de rol van de Maas is geweest. Dat was voor mij echt een eye-opener."