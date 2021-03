Huizenverkopers maken meer winst en schakelen liever verhuisbedrijf in, jubilerend Harrie van Erp merkt dat goed

Het dorp van ‘Er is niets wat ik aan Nistelrode zou willen veranderen’

1 maart Lizelle van Zutphen werd 33 jaar geleden in Dinther geboren, maar woont inmiddels al 22 jaar in Nistelrode. In het dagelijks leven werkt ze als onderwijsassistente in het basisonderwijs en is ze secretaris van RKSV Prinses Irene, waar ze ook korfbalt. Daarnaast houdt ze van paardrijden.