Hulp voor door inbrekers gedupeerde Kevin uit Oss

Brutale dieven roven huis van Kevin uit Oss leeg en vertrekken in zijn rolstoel­bus: 'Ze hebben me gedrogeerd'

9:16 OSS - Het huis van de bijna volledig verlamde Kevin Chin is zaterdagnacht leeggeroofd aan het Buitenhof in Oss. Het ergste van alles is dat ook zijn rolstoelbus is meegenomen, waarvan hij afhankelijk is. ,,Ik zit hierdoor waarschijnlijk de hele zomer opgesloten. Ook ben ik nu enorm bang, want ze rommelden minutenlang op mijn slaapkamer terwijl ik sliep.”