Hulpbehoevende ouderen op ov-cursus in Oss: ‘Zo werkt nou het uitchecken in de bus’

,,Als je niet uitcheckt met je ov-pas, ben je dan altijd je geld kwijt?”, vuurt een van de tientallen aanwezige ouderen in wijkcentrum De Hille in Oss zijn vraag af. Ov-gids Jeanne Berkelmans stapt wat dichter op de man af. ,,Dat klopt, als je dat niet doet, dan houdt de vervoerder de borg van je instaptarief in. Want als je niet uitcheckt, weet de busmaatschappij niet waar je bent uitgestapt om het bedrag te verrekenen. Maar als je gebruik maakt van de Voor Elkaar Pas, een chipkaart waarmee je onbeperkt in Brabant kunt reizen met het ov, dan heb je die zorg niet.” Maar, voegt ze toe: ,,Toch is het wel altijd de bedoeling dat je uitcheckt, we willen weten waar de vervoersbehoeftes in onze provincie liggen.”