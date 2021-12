Hulpdiensten halen sportvisser uit water in Maren-Kessel, toestand ‘zorgwekkend’

De politie meldt dat de visser in de maas was gevallen en door de sterke stroming snel is afgedreven. Een omstander hoorde de man om hulp roepen en belde direct naar de hulpdiensten. De politie meldt dat de man bewusteloos uit het water is gehaald en is gereanimeerd. Onder begeleiding van een trauma-arts is de man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de politie meldt dat zijn toestand ‘zorgwekkend’ is.