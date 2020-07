Huub Hamers laat de grootste, meest internationale school van Oss na

Bernheze zendt uitleg over rapport Abdallah A. live uit

11:34 HEESCH - Onderzoekers van bureau Necker van Naem geven maandag in Heesch een toelichting op hun rapport over hoe Bernheze omging met Abdallah A., de statushouder die verdacht wordt van het doden van Rik van de Rakt. Deze uitleg is direct te volgen via de website van de gemeente.